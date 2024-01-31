Прокуратура завершила проверку после пожара на плавучем кране в Татарстане

Камская транспортная прокуратура обнаружила нарушения противопожарных правил в пункте отстоя судов вблизи поселка Кумыс. Об этом сообщают в телеграм-канале ведомства.

В декабре 2023 года в пункте отстоя судов, расположенном на 1646-м км реки Кама в районе поселка Кумыс произошло возгорание корпуса плавучего крана. Причиной пожара стали нарушения при подготовке судна к отстою.

Фото: © Приволжская транспортная прокуратура

Как выяснилось, администрацией пункта отстоя судов не были произведены контрольные измерения сопротивления изоляции судовых электрических сетей и не приняты во внимание требования противопожарного режима. Кроме того, суда, находящиеся в пункте отстоя, не соединены корпусами с береговыми заземляющими устройствами. В ведомстве добавили, что в пункте отсутствует расписание действий по пожарной тревоге с учетом использования противопожарных сил и средств судов.

«Указанные нарушения могут повлечь возникновение других аварийных ситуаций, а также причинение вреда жизни и здоровью граждан, повреждение их имущества», – указали в ведомстве.

В этой связи Камский транспортный прокурор внес руководителю администрации пункта отстоя судов представление.