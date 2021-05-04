Прокуратура завела уголовное дело после того, как на девочку упали футбольные ворота в РТ

Прокуратура Кукморского района возбудила уголовное дело после истории, когда на девочку упали металлические футбольные ворота, рассказал ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Надзорное ведомство установило, что ворота были закреплены ненадлежащим образом. Несмотря на это, в декабре прошлого года приемочная комиссия заказчика приняла работу.

По требованию прокуратуры на неустановленных лиц завели уголовное дело по статьям «Халатность» и «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности».

Надзорное ведомство потребовало у главы исполкома Кукморского района устранить выявленные нарушения.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что в Татарстане на девятилетнюю девочку упали металлические футбольные ворота.