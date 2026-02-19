Прокуратура заставила фирму из РТ выплатить миллион рублей долгов по зарплате

В Лениногорском районе прокуратура Татарстана заставила местную фирму выплатить миллион рублей долгов по зарплате троим работникам.

Как сообщает пресс-служба ведомства, проверку провели после обращения местного жителя. Выяснилось, что три сотрудника работали без трудового договора, однако после увольнения им не выплатили заработанные деньги и компенсации.

Общая сумма недополученных работниками денег составила порядка миллиона рублей. На гендиректора фирмы составили два протокола, а задолженность по зарплате была полностью выплачена.