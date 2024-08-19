Прокуратура запросила журналистке Гончаровой восемь лет колонии за убийство сожителя

Прокуратура запросила восемь лет лишения свободы для бывшей журналистки «Ведомостей» и РБК Оксаны Гончаровой, признанной виновной в убийстве сожителя. Об этом ТАСС сообщил адвокат Александр Гаранин. Защита просила более мягкого наказания.

«Государственное обвинение запросило наказание в виде восьми лет лишения свободы», – сказал адвокат.

Гончарова вину отрицает и утверждает, что действовала в порядке самообороны. Присяжные единогласно вынесли обвинительный приговор по делу, признав Гончарову виновной в убийстве, но заслуживающей снисхождения.

Согласно материалам дела, погибший Александр Самусев ранее был судим за кражу и причинение тяжкого вреда здоровью. Защита настаивает на том, что Гончарова регулярно подвергалась нападениям со стороны Самусева и что его смерть наступила в результате превышения мер самообороны.

Коллегия присяжных признала Гончарову виновной в умышленном убийстве, максимальное наказание — 15 лет лишения свободы, но в связи с позицией присяжных о необходимости применить снисхождение оно не может превышать 10 лет колонии.