Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Прокуратура запросила журналистке Гончаровой восемь лет колонии за убийство сожителя
Прокуратура запросила восемь лет лишения свободы для бывшей журналистки «Ведомостей» и РБК Оксаны Гончаровой, признанной виновной в убийстве сожителя. Об этом ТАСС сообщил адвокат Александр Гаранин. Защита просила более мягкого наказания.
«Государственное обвинение запросило наказание в виде восьми лет лишения свободы», – сказал адвокат.
Гончарова вину отрицает и утверждает, что действовала в порядке самообороны. Присяжные единогласно вынесли обвинительный приговор по делу, признав Гончарову виновной в убийстве, но заслуживающей снисхождения.
Согласно материалам дела, погибший Александр Самусев ранее был судим за кражу и причинение тяжкого вреда здоровью. Защита настаивает на том, что Гончарова регулярно подвергалась нападениям со стороны Самусева и что его смерть наступила в результате превышения мер самообороны.
Коллегия присяжных признала Гончарову виновной в умышленном убийстве, максимальное наказание — 15 лет лишения свободы, но в связи с позицией присяжных о необходимости применить снисхождение оно не может превышать 10 лет колонии.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников