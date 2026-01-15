Прокуратура запросила домашний арест для главврача новокузнецкого роддома

Несмотря на предложение СК взять главврача новокузнецкого роддома Виталия Хераскова под стражу на два месяца, прокуратура попросила суд назначить обвиняемому домашний арест. Об этом сообщает ТАСС.

«Предлагал бы признать необоснованным ходатайство старшего следователя... об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Хераскова, и рассмотреть вопрос об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении обозначенного обвиняемого», – было сказано в зале суда.

При этом, защита обвиняемого предложила ограничиться мерой пресечения не связанной с нахождением в СИЗО, посчитав даже домашний арест излишне жесткой мерой.

Напомним, что в Новокузнецком роддоме №1 в период новогодних праздников погибло девять младенцев. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.