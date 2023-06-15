Прокуратура запросила для экс-ректора КНИТУ-КХТИ 6 лет и 7 месяцев колонии

Сегодня в Вахитовском районном суде Казани стартовали прения сторон по уголовному делу в отношении экс-ректора КНИТУ-КХТИ Сергея Юшко. Его обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге.

Гособвинитель Елена Петрова просит признать Юшко виновным по двум эпизодам мошенничества и назначить ему наказание в виде 6 лет и 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 700 тыс. рублей в доход государства.

Продолжение прений ожидается. 28 июля в суде выступит сторона защиты, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.