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Прокуратура запросила для экс-ректора КНИТУ-КХТИ 6 лет и 7 месяцев колонии
Сегодня в Вахитовском районном суде Казани стартовали прения сторон по уголовному делу в отношении экс-ректора КНИТУ-КХТИ Сергея Юшко. Его обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге.
Гособвинитель Елена Петрова просит признать Юшко виновным по двум эпизодам мошенничества и назначить ему наказание в виде 6 лет и 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 700 тыс. рублей в доход государства.
Продолжение прений ожидается. 28 июля в суде выступит сторона защиты, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
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