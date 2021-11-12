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Происшествия
12 ноября 2021  13:56
Павел Климчак

Прокуратура запретила эксплуатировать казанский теплоход без огнетушителя и спасжилетов

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Татарская транспортная прокуратура установила, что двое жителей Казани эксплуатировали на Волге пассажирский теплоход без спасательных жилетов и огнетушителей на борту, что нарушает Кодекс внутреннего водного транспорта РФ. Эти нарушения могли повлечь возникновение аварийных ситуаций и травмирование пассажиров.

Ведомство обратилось в суд, чтобы запретить эксплуатацию теплохода. Суд согласился с доводами прокурора и запретил эксплуатацию судна до устранения нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

#транспортная прокуратура #теплоход #спасательные жилеты
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