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Происшествия 6 февраля 2025 15:32

Прокуратура закрыла цех по производству полуфабрикатов в Казани из-за нарушений

Суд удовлетворил требования прокуратуры Московского района Казани и запретил деятельность цеха по производству полуфабрикатов из птицы на улице Восстания.

Выяснилось, что во время проверки производственных и складских помещений выявлены 17 нарушений пожарной безопасности, 13 нарушений санитарных норм и семь нарушений ветеринарного законодательства.

В цеху находилось мясо птицы с просроченным сроком годности, а в отобранных пробах мяса птицы выявлен возбудитель листериоза.

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