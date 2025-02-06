Прокуратура закрыла цех по производству полуфабрикатов в Казани из-за нарушений

Суд удовлетворил требования прокуратуры Московского района Казани и запретил деятельность цеха по производству полуфабрикатов из птицы на улице Восстания.

Выяснилось, что во время проверки производственных и складских помещений выявлены 17 нарушений пожарной безопасности, 13 нарушений санитарных норм и семь нарушений ветеринарного законодательства.

В цеху находилось мясо птицы с просроченным сроком годности, а в отобранных пробах мяса птицы выявлен возбудитель листериоза.