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Происшествия 23 июня 2025 16:15

Прокуратура закрыла частный пансионат в Казани из-за нарушений безопасности

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В Казани закрыли частный пансионат для пожилых «Милена» из-за нарушений пожарной безопасности.

Прокуратура Вахитовского района провела проверку и обнаружила, что в учреждении серьезно нарушались правила, что ставило под угрозу жизни постояльцев. Суд поддержал иск надзорного ведомства и запретил работу пансионата, а также постановил не использовать здание до вступления решения в силу.

Жителей пансионата уже расселили, а приставы начали исполнительное производство.

#Прокуратура #пансионат для пожилых
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