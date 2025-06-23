Прокуратура закрыла частный пансионат в Казани из-за нарушений безопасности

В Казани закрыли частный пансионат для пожилых «Милена» из-за нарушений пожарной безопасности.

Прокуратура Вахитовского района провела проверку и обнаружила, что в учреждении серьезно нарушались правила, что ставило под угрозу жизни постояльцев. Суд поддержал иск надзорного ведомства и запретил работу пансионата, а также постановил не использовать здание до вступления решения в силу.

Жителей пансионата уже расселили, а приставы начали исполнительное производство.