Прокуратура: Загоревшийся в Казани автобус перед выездом на маршрут не прошел техосмотр

2 июня около остановки «Тасма» в Казани загорелся маршрутный автобус. Как установила городская прокуратура, ответственные за контроль техсостояния автобуса не провели его предрейсовый осмотр и пустили его на маршрут, несмотря на то, что у него были неисправности.

По результатам проверки надзорное ведомство обратилось к директору МУП Казани «ПАТП №2» и потребовала устранить все неисправности, а также наказать виновных работников. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в Казани на ходу загорелся маршрутный автобус. Момент, как из горящего автобуса выбегают на свежий воздух его пассажиры, попал на видео.