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Ру Тат
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Происшествия
31 октября 2022  13:57
Полина Шевчук

Прокуратура взяла на контроль установку пандуса и ремонт дороги в Заинске

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Во время мониторинга государственной информационной системы «Народный контроль» прокуратура Заинска выявила нарушения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан, сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Установлено, что еще в 2018 году житель города пожаловался на дорогу на улице Тружеников. Еще один горожанин в 2021 году попросил установить пандус у гостиницы на проспекте Победы.

Оба обращения до сих пор не рассмотрены.

 

#прокурорская проверка #Прокуратура РТ
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