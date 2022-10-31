Прокуратура взяла на контроль установку пандуса и ремонт дороги в Заинске

Во время мониторинга государственной информационной системы «Народный контроль» прокуратура Заинска выявила нарушения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан, сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Установлено, что еще в 2018 году житель города пожаловался на дорогу на улице Тружеников. Еще один горожанин в 2021 году попросил установить пандус у гостиницы на проспекте Победы.

Оба обращения до сих пор не рассмотрены.