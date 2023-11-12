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Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой рейса Казань — Белград
Татарская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с 13-ти часовой задержкой рейса в Сербию, сообщают в надзорном ведомстве.
По предварительным данным, сегодня произошла задержка рейса № JU 669 сообщением Казань - Белград авиакомпании «Эйр Сербия».
Вылет рейса перенесен с 03.40 ориентировочно на 16.55 по метеоусловиям в аэропорту Казань. Всего на рейс зарегистрировано 123 пассажира. В настоящее время 62 пассажира заселены в гостиницы «Полет» и «Хаял».
В аэропорт выехал помощник Татарского транспортного прокурора. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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