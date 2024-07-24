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Прокуратура выявила серьезные нарушения техники безопасности на стройках Рыбной Слободы
В процессе проверки строительных объектов в поселке городского типа Рыбная Слобода прокуратура Рыбно-Слободского района обнаружила грубые нарушения законодательства об охране труда.
Установлено, что работники двух строительных компаний выполняли высотные работы без надлежащих средств индивидуальной защиты. В частности, строители не использовали страховочное оборудование и не носили защитные каски.
В связи с выявленными нарушениями прокуратура инициировала административные дела в отношении должностных лиц ООО «Элемент КА» и ООО СТК «Алтай». Статья предусматривает ответственность за необеспечение работников средствами индивидуальной защиты.
Материалы дел переданы в Государственную инспекцию труда Республики Татарстан для дальнейшего рассмотрения и принятия мер.
Кроме того, прокуратура внесла представления руководителям обеих организаций. В результате принятых мер все выявленные нарушения были устранены.
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