Прокуратура выявила серьезные нарушения техники безопасности на стройках Рыбной Слободы

В процессе проверки строительных объектов в поселке городского типа Рыбная Слобода прокуратура Рыбно-Слободского района обнаружила грубые нарушения законодательства об охране труда.

Установлено, что работники двух строительных компаний выполняли высотные работы без надлежащих средств индивидуальной защиты. В частности, строители не использовали страховочное оборудование и не носили защитные каски.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура инициировала административные дела в отношении должностных лиц ООО «Элемент КА» и ООО СТК «Алтай». Статья предусматривает ответственность за необеспечение работников средствами индивидуальной защиты.

Материалы дел переданы в Государственную инспекцию труда Республики Татарстан для дальнейшего рассмотрения и принятия мер.

Кроме того, прокуратура внесла представления руководителям обеих организаций. В результате принятых мер все выявленные нарушения были устранены.