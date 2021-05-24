Прокуратура выявила серьезные нарушения содержания животных в челнинском зоолунопарке

Как было установлено надзорным ведомством, в зоолунопарке «Барс» содержаться дикие животные, такие как: бенгальский и уссурийский тигры, канадский волк, леопарды, пума, бурый медведь, пума, рысь, енот и так далее.

Однако содержание животных не соответствует ветеринарно-санитарным нормам. Так не утвержден рацион и режим питания животных, отсутствуют документы на их корма. Нет журнала наблюдения за животными, где должно фиксироваться состояние их здоровья, время кормления и дрессировок. Кроме того, в вольерах неровное покрытие, что не позволяет тщательно там убирать, а также в местах содержания животных нет отдельных мест, где они могут укрываться от посетителей.

В зоолунопарке не организован ветпункт и не заключен договор с ветеринаром.

После проверки прокуратура возбудила в отношении директора ООО «Предприятие культуры и отдыха Зоолунопарк «Барс» дела об административных правонарушениях по статья «Нарушение ветеринарно-санитарных правил» и «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки животных». На тех же основаниях заведено дело в отношении юрлица.

Стоит отметить, что за подобные правонарушения зоолунопарк «Барс» могут закрыть на 90 суток.

