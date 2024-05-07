Прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности в многоэтажках Куюков

Прокуратура Пестречинского района обнаружила нарушения пожарной безопасности в многоквартирных домах на улице 21-й квартал в деревне Куюки. Об этом сообщает официальный представитель прокуратуры РТ Руслан Галиев.

Отмечается, что девелоперской компанией «Антей» не соблюдены требования пожарной безопасности, которые представляют угрозу здоровью и жизни граждан.

По данным ведомства, элементы карнизов и подшивка карнизных свесов чердачных покрытий выполнены из горючих материалов (древесины), а обрешетка и стропила чердачных покрытий из древесины не обработаны огнезащитными составами, зазоры в чердачном перекрытии возле люков заделаны горючей монтажной пеной. Кроме того, в жилых домах отсутствует автоматическая пожарная сигнализация, нет выходов на чердак с лестничных клеток через противопожарные люки по закрепленным стальным стремянкам, стены лестничных клеток не доходят до крыши. На каждом этаже в лестничных клетках нет дверей с самозакрывающимися устройствами и уплотнением в притворах, в некоторых домах двери эвакуационных выходов открываются не по направлению выхода из здания.

В адрес руководителя стройкомпании внесено представление об устранении нарушений. Акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения.