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Происшествия
27 декабря 2021  06:52
Полина Шевчук

Прокуратура выясняет причины отравления двоих детей угарным газом в Бугульме

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Сообщение о том, что 8-летний мальчик и его 5-летняя сестра были доставлены в ЦРБ Бугульмы с отравлением угарным газом в квартире одного из домов по улице Калинина, поступило накануне в 22.30. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Проверка установила, что газовое оборудование в доме исправно, утечки газа нет. В момент происшествия родители детей были дома, они не пострадали.

По факту произошедшего прокуратура начала проверку, по итогам которой будут приняты меры реагирования.

#отравления #угарный газ #Прокуратура РТ
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