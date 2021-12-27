Прокуратура выясняет причины отравления двоих детей угарным газом в Бугульме

Сообщение о том, что 8-летний мальчик и его 5-летняя сестра были доставлены в ЦРБ Бугульмы с отравлением угарным газом в квартире одного из домов по улице Калинина, поступило накануне в 22.30. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Проверка установила, что газовое оборудование в доме исправно, утечки газа нет. В момент происшествия родители детей были дома, они не пострадали.

По факту произошедшего прокуратура начала проверку, по итогам которой будут приняты меры реагирования.