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Ру Тат
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Происшествия
6 декабря 2021  13:43
Полина Шевчук

Прокуратура выясняет обстоятельства падения ученицы из окна челнинской школы

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Инцидент произошел в одной из школ Набережных Челнов. Из окна учебного заведения выпала ученица 6 класса. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан галиев.

«По предварительной информации, 12-летняя девочка выпрыгнула из окна в результате спора с одноклассниками. Ребенок жив, доставлен в БСМП», – прокомментировал ситуацию прокурор Челнов Дмитрий Ерпелев.

По данному факту проводиться проверка. Надзорное ведомство даст правовую оценку работе администрации школы на предмет обеспечения безопасности жизни и здоровья учащихся во время образовательного процесса. 
 

#выпал из окна #ребенок выпал из окна #Прокуратура РТ
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