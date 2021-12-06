Прокуратура выясняет обстоятельства падения ученицы из окна челнинской школы

Инцидент произошел в одной из школ Набережных Челнов. Из окна учебного заведения выпала ученица 6 класса. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан галиев.

«По предварительной информации, 12-летняя девочка выпрыгнула из окна в результате спора с одноклассниками. Ребенок жив, доставлен в БСМП», – прокомментировал ситуацию прокурор Челнов Дмитрий Ерпелев.

По данному факту проводиться проверка. Надзорное ведомство даст правовую оценку работе администрации школы на предмет обеспечения безопасности жизни и здоровья учащихся во время образовательного процесса.

