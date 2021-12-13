Прокуратура выясняет обстоятельства гибели казанца, отравившегося бытовым газом

Прокуратура Вахитовского района Казани организовала проверку информации об отравлении угарным газом двух человек на улице Хади Такташа в Казани. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

На данный момент известно, что скончался 39-летний мужчина. Второй пострадавший госпитализирован. На место происшествия выехал представитель прокуратуры Ранис Салимов.

Причина смерти мужчины будет установлена после проведения аутопсии.

Прокуратура совместно со специалистами выяснит обстоятельства и причины трагедии, а также проверит соблюдение требований безопасности при эксплуатации газового оборудования.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани мужчина погиб, отравившись бытовым газом.