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Прокуратура выяснит обстоятельства потасовки возле казанского рестобара «Smoky People»
Прокуратура взяла на контроль расследование дела о потасовке возле ресторана в Казани. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Сегодня в местных телеграм-каналах распространилась информация о конфликте между группой молодых людей, который произошел накануне ночью возле входа в рестобара «Smoky People» на Меридианной улице.
Правоохранителями возбуждено дело о хулиганстве. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование взято на контроль в прокуратуре Ново-Савиновского района Казани.
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