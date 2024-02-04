Прокуратура выяснит обстоятельства потасовки возле казанского рестобара «Smoky People»

Прокуратура взяла на контроль расследование дела о потасовке возле ресторана в Казани. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Сегодня в местных телеграм-каналах распространилась информация о конфликте между группой молодых людей, который произошел накануне ночью возле входа в рестобара «Smoky People» на Меридианной улице.

Правоохранителями возбуждено дело о хулиганстве. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование взято на контроль в прокуратуре Ново-Савиновского района Казани.