Прокуратура выяснила, что в кафе «Медвежий угол» в РТ незаконно эксплуатируют животных

Фото: прокуратура Тукаевского района РТ

Прокуратура Тукаевского района Татарстана проверила кафе «Медвежий угол» и обнаружила многочисленные нарушения.

Как рассказал «Татар-информу» прокурор Тукаевского района РТ Руслан Галиев, в заведении неправильно хранили продукты, например, колбасу — в морозилке вместо холодильника. У многих товаров не было маркировки со сроком годности.

В кафе не велся контроль за качеством еды, не было программ уборки и дезинфекции. Не было даже раковины для мытья рук сотрудников.

Кроме того, не было плана эвакуации, не работала пожарная сигнализация, огнетушители установлены с нарушениями.

Помимо этого в заведении не было ветеринарных документов на многие продукты, например, сыры, морепродукты. Отсутствовала лицензия на содержание животных и документы на их корм.

Из-за этих нарушений руководству кафе внесли представление и потребовали срочно все исправить. Также решается вопрос о возбуждении административных дел.