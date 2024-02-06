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Прокуратура выяснила, что в гостинице Челнов жила группа нелегальных мигрантов
Камская транспортная прокуратура провела проверку в гостинице, расположенной у железнодорожного вокзала Набережных Челнов, и обнаружила нарушения.
Как сообщают в пресс-службе ведомства, с весны 2023 года в челнинской гостинице проживали граждане Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Туркменистана. Однако надлежащий учет иностранных граждан в гостинице не велся, в миграционный отдел информация о постановке их на учет по месту пребывания не направлялась.
В этой связи Камский транспортный прокурор внес начальнику Казанского ЛУ МВД России на транспорте представление. О выявленных нарушениях проинформирован руководитель организации, управляющий гостиницей.
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