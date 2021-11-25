Прокуратура выяснила, что в более 200 домах в Челнах устарело газовое оборудование

Прокуратура Челнов провела проверку и выяснила, что в 199 жилых домах Автограда установлено оборудование, которое используется свыше нормативного срока, то есть более 30 лет, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Об этом, по словам Галиева, свидетельствует отсутствие договоров со специализированной организацией и положительных заключений о продлении срока дальнейшей эксплуатации газового оборудования.

Всего выявлено 6 управляющий компаний-нарушителей. Это: ООО УК «Электротехников», ДООО ЖУ «Бумажник», ООО Народная управляющая компания «ЖилЭнергоСервис», ООО «Энтузиаст», МУП «УК Центральный», МУП «Автозаводский».

Надзорное ведомство внесло в адрес руководителей УК представления с требование устранить нарушения и привлечь виновных к дисциплинарной ответственности.

