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Происшествия 24 июня 2024 18:47

Прокуратура выяснила, что частная школа в центре Казани работала без лицензии

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Прокуратура Вахитовского района Казани обнаружила серьезные нарушения законодательства в сфере образования в одном из частных учебных заведений города. В процессе плановой проверки выяснилось, что школа, расположенная в центральной части Казани, осуществляла образовательную деятельность без необходимой лицензии, сообщили в ведомстве.

Как стало известно «Татар-информу», речь идет о частной школе «Тринити».

По итогам проверки прокуратура инициировала административное производство в отношении директора учебного заведения. Руководителю школы вменяется нарушение по статье «Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии)».

#Школа
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