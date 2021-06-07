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7 июня 2021  12:01
Павел Климчак

Прокуратура Высокогорского района требует привести в порядок школьные автобусы

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Надзорное ведомство Высокогорского района вместе с сотрудниками ГИБДД проверило школьные автобусы, рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Прокуратура установила, что шесть автобусов являются неисправными для перевозки школьников. Аптечки в автобусе не в полном комплекте, огнетушители не заряжены, неисправны тормоза на задней оси.

В конечном итоге прокуратура потребовала у директора ООО «РегионТрансСервис», обслуживающего школьные автобусы, привести их в порядок и наказать виновных должностных лиц.

#школьный автобус #неисправные автобусы
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