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Прокуратура вынесла предостережение распространителю слухов о продаже школы в Свияжске
Прокуратура Вахитовского района Казани вынесла предостережение председателю общественной организации «Общество русской культуры Республики Татарстан» Михаилу Щеглову в целях предотвращения нарушения прав и законных интересов граждан (статья 6 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»).
Поводом послужила публикация на портале 116.ru, в которой содержится комментарий Щеглова о продаже школы в Свияжске турецким инвесторам.
В ходе проверки информация о передаче здания школы не нашла своего подтверждения.
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