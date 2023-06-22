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Происшествия 22 июня 2023 17:36

Прокуратура вынесла предостережение распространителю слухов о продаже школы в Свияжске

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Прокуратура Вахитовского района Казани вынесла предостережение председателю общественной организации «Общество русской культуры Республики Татарстан» Михаилу Щеглову в целях предотвращения нарушения прав и законных интересов граждан (статья 6 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»).

Поводом послужила публикация на портале 116.ru, в которой содержится комментарий Щеглова о продаже школы в Свияжске турецким инвесторам.

В ходе проверки информация о передаче здания школы не нашла своего подтверждения.

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