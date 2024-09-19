Прокуратура в РТ требует наказать главу музея за изменивший его исторический облик ремонт

В Бугульминском краеведческом музее, который является объектом культурного наследия, его директор организовал ремонтные работы без разрешения и документов.

Как выяснила прокуратура, ремонт не сопровождался авторским и техническим надзором и научным руководством. В результате исторический архитектурный облик музея был изменен, объекту культурного наследия был причинен вред.

Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием обязать Бугульминский краеведческий музей провести ремонт в соответствии с законом.

На директора музея возбуждено административное дело о ненадлежащем исполнении должностных обязанностей, повлекших причинение вреда объекту культурного наследия. Ему грозит штраф от ста до шестисот тысяч рублей.