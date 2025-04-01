Прокуратура в РТ требует наказать бизнесмена, избежавшего ответственности за взятку

Прокуратура обжалует решение о прекращении уголовного дела в отношении экс-заместителя гендиректора «ВМ-Строй» Андрея Капитонова, которого обвиняли в даче взятки экс-замначальнику Госстройнадзора Антону Болкисеву. По данным «Татар-информа», он избежал наказания за сотрудничество со следствием и явку с повинной.

Как стало известно агентству, в январе прошлого года силовики задержали Антона Болкисева за получение взятки. Он признался в содеянном и заключил досудебное соглашение.

В марте того же года с явкой с повинной к правоохранителям явился Андрей Капитонов. Он рассказал следствию, что передал Болкисеву 400 тыс. рублей за покровительство и беспрепятственное заключение разрешительных документов. За это суд прекратил в отношении него уголовное дело.

По данным источника агентства, Капитонов явился с повинной уже после того, как узнал о задержании Болкисева и, боясь наказания, решил признаться в содеянном. Однако ничего нового в его показаниях – того, что было бы неизвестно следствию на тот момент, – Капитонов не сообщил.

В настоящее время экс-инспектор Госстройнадзора Антон Болкисев отбывает условный срок.

По данным «Татар-информа», прокуратура требует отменить решение суда в отношении Капитонова и направить дело на новое рассмотрение.