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Происшествия 16 июня 2025 16:10

Прокуратура в Челнах добилась через суд списания кредита вдовы участника СВО

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В Набережных Челнах прокуратура встала на защиту имущественных прав вдовы участника СВО, сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура выяснила, что супруга погибшего военнослужащего направила заявление в коллекторскую организацию с просьбой прекратить исполнение обязательств по договору займа, однако получила отказ, что противоречит требованиям федерального законодательства.

В результате надзорное ведомство обратилось в Набережночелнинский городской суд с требованием прекратить обязательства по договору потребительского займа. Требования прокуратуры удовлетворены.

#Набережные Челны #Прокуратура РТ
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