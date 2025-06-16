Прокуратура в Челнах добилась через суд списания кредита вдовы участника СВО

В Набережных Челнах прокуратура встала на защиту имущественных прав вдовы участника СВО, сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура выяснила, что супруга погибшего военнослужащего направила заявление в коллекторскую организацию с просьбой прекратить исполнение обязательств по договору займа, однако получила отказ, что противоречит требованиям федерального законодательства.

В результате надзорное ведомство обратилось в Набережночелнинский городской суд с требованием прекратить обязательства по договору потребительского займа. Требования прокуратуры удовлетворены.