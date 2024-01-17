Прокуратура убедится в соблюдении прав пассажиров рейсов, задержанных в Татарстане

Приволжская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров рейсов, задерживающихся в аэропортах Татарстана в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщили в ведомстве.

Напомним, в аэропортах Казани и Набережных Челнов задерживаются вылеты и прилеты пассажирских авиарейсов в связи с неблагоприятными метеоусловиями. На данный момент посадка и вылет бортов осуществляется по фактической погоде.

Авиакомпаниями пассажирам оказываются услуги в соответствии с требованиями федеральных авиационных правил. На период ожидания рейсов им предоставляются напитки, питание и проживание в гостинице.

Работниками Татарской и Камской транспортных прокуратур в аэропортах организованы мобильные приемные для пассажиров. Ситуация находится на контроле Приволжской транспортной прокуратуры. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

В случае нарушений законодательства пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору Приволжской транспортной прокуратуры по номеру +7 (910) 796-59-45.