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Прокуратура убедится в соблюдении прав пассажиров рейсов, задержанных в Татарстане
Приволжская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров рейсов, задерживающихся в аэропортах Татарстана в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщили в ведомстве.
Напомним, в аэропортах Казани и Набережных Челнов задерживаются вылеты и прилеты пассажирских авиарейсов в связи с неблагоприятными метеоусловиями. На данный момент посадка и вылет бортов осуществляется по фактической погоде.
Авиакомпаниями пассажирам оказываются услуги в соответствии с требованиями федеральных авиационных правил. На период ожидания рейсов им предоставляются напитки, питание и проживание в гостинице.
Работниками Татарской и Камской транспортных прокуратур в аэропортах организованы мобильные приемные для пассажиров. Ситуация находится на контроле Приволжской транспортной прокуратуры. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.
В случае нарушений законодательства пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору Приволжской транспортной прокуратуры по номеру +7 (910) 796-59-45.
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