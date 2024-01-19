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Прокуратура убедится, что соблюдены права пассажиров задержанных в Казани рейсов
Из-за задержек рейсов в аэропорту Казани по погодным условиям Приволжской транспортной прокуратурой контролируется соблюдение прав пассажиров, сообщили в ведомстве.
Напомним, сегодня из-за плохой погоды в аэропорту Казани задерживаются вылеты и прилеты пассажирских авиарейсов.
Самолеты, следовавшие в Казань, направлены на запасные аэродромы в Набережные Челны, Самару, Уфу. Решения о посадке и вылете принимаются командирами экипажей воздушных судов.
Работниками Камской, Татарской и Уфимской транспортных прокуратур в аэропортах организованы мобильные приемные для пассажиров, о работе которых осуществляется оповещение по громкоговорителям.
Авиакомпаниями пассажирам оказываются услуги в соответствии с требованиями федеральных авиационных правил. На период ожидания рейсов им предоставляются напитки, питание и проживание в гостинице.
В случае нарушений законодательства пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору Приволжской транспортной прокуратуры по номеру +7 (910) 796-59-45.
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