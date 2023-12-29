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Прокуратура требует закрыть незаконный хостел в челнинском гаражном кооперативе
Прокуратура Набережных Челнов через суд пытается закрыть незаконный хостел, расположенный в одном из гаражных боксов. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Как выяснилось, в надзорное ведомство обратился управляющий кооперативом. Прокуратура провела проверку и выяснила, что при организации хостела были нарушены не только нормы земельного законодательства, но и требования пожарной безопасности.
Прокуратура обратилась в городской суд с иском о запрете незаконной деятельности хостела. Иск находится на рассмотрении.
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