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Происшествия 29 декабря 2023 12:13

Прокуратура требует закрыть незаконный хостел в челнинском гаражном кооперативе

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Прокуратура Набережных Челнов через суд пытается закрыть незаконный хостел, расположенный в одном из гаражных боксов. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как выяснилось, в надзорное ведомство обратился управляющий кооперативом. Прокуратура провела проверку и выяснила, что при организации хостела были нарушены не только нормы земельного законодательства, но и требования пожарной безопасности.

Прокуратура обратилась в городской суд с иском о запрете незаконной деятельности хостела. Иск находится на рассмотрении.

#Прокуратура Татарстана #Набережные Челны
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