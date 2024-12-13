Прокуратура требует закрыть корпус челнинского колледжа из-за нарушений

В Набережных Челнах прокуратура обратилась в суд с требованием закрыть один из корпусов строительного колледжа из-за нарушений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам проверки сотрудниками ведомства выявлены нарушения законодательства об образовании и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Отмечается также, что в образовательном учреждении требуется капитальный ремонт.

Фото: Прокуратура РТ

Ответчиками по делу выступают Камский строительный колледж и Министерство образовании и науки РТ.