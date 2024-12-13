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Прокуратура требует закрыть корпус челнинского колледжа из-за нарушений
В Набережных Челнах прокуратура обратилась в суд с требованием закрыть один из корпусов строительного колледжа из-за нарушений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По результатам проверки сотрудниками ведомства выявлены нарушения законодательства об образовании и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Отмечается также, что в образовательном учреждении требуется капитальный ремонт.
Ответчиками по делу выступают Камский строительный колледж и Министерство образовании и науки РТ.
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