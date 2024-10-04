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Прокуратура требует закрыть казанское кафе «Исфара» за нарушения пожарной безопасности
В Казани прокуратура требует закрыть кафе «Исфара» на Авангардной улице. В заведении нарушены санитарно-эпидемиологические нормы, а также не соблюдено законодательство о пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
В отношении собственника внесено представление, возбуждено дело об административном правонарушении.
Кроме того, в суд направлен иск о приостановлении деятельности кафе до устранения выявленных нарушений.
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