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Происшествия 4 октября 2024 14:08

Прокуратура требует закрыть казанское кафе «Исфара» за нарушения пожарной безопасности

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В Казани прокуратура требует закрыть кафе «Исфара» на Авангардной улице. В заведении нарушены санитарно-эпидемиологические нормы, а также не соблюдено законодательство о пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В отношении собственника внесено представление, возбуждено дело об административном правонарушении.

Кроме того, в суд направлен иск о приостановлении деятельности кафе до устранения выявленных нарушений.

Фото: Прокуратура РТ

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