Прокуратура требует взыскать у стройкомпании Челнов почти 20 млн долга по зарплате

Прокуратура Набережных Челнов потребовала взыскать у компании «Каммонтажстрой»19,5 млн рублей долга по зарплате. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Аделя Гайнутдинова.

Выяснилось, что в период с июня по август 2024 года руководство фирмы не выплатило 73 сотрудникам зарплату в несколько десятков миллионов.

Прокурор города встал на защиту трудовых прав работников и обратился в суд с иском о выплате долга по зарплате и компенсации морального вреда. Иск находится на рассмотрении. Кроме того, возбуждено уголовное дело.