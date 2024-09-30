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Прокуратура требует взыскать у стройкомпании Челнов почти 20 млн долга по зарплате
Прокуратура Набережных Челнов потребовала взыскать у компании «Каммонтажстрой»19,5 млн рублей долга по зарплате. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Аделя Гайнутдинова.
Выяснилось, что в период с июня по август 2024 года руководство фирмы не выплатило 73 сотрудникам зарплату в несколько десятков миллионов.
Прокурор города встал на защиту трудовых прав работников и обратился в суд с иском о выплате долга по зарплате и компенсации морального вреда. Иск находится на рассмотрении. Кроме того, возбуждено уголовное дело.
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