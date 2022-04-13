Прокуратура требует взыскать с РЖД 240 тыс. рублей за сбитых в Татарстане лосей

Иск на ОАО «РЖД» в Мещанский районный суд Москвы отправил Камский транспортный прокурор. По данным пресс-службы Приволжской транспортной прокуратуры, ведомство планирует взыскать с компании компенсацию за сбитых поездами в Татарстане лосей.

Как было установлено, в марте на перегонах станций Биклянь - Никашновка и Заинск - Зыча Куйбышевской железной дороги под поезда попали 3 лося. Ущерб от гибели диких животных составил 240 тыс. рублей.

Так как железнодорожный транспорт относится к источникам повышенной опасности, прокурор требует взыскать с РЖД компенсацию за сбитых насмерть животных.

