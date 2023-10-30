Прокуратура требует взыскать с казанской фирмы более 5 млн незаконно отчужденных рублей

В Казани прокуратура обратилась в иск о признании недействительными удостоверения комиссии по трудовым спорам ООО «Торговый дом Эверес» о взыскании с фирмы в пользу физических лиц 3,9 млн и 1,6 млн рублей, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Установлено, что в сентябре 2022 года на основании удостоверений комиссии со счета фирмы были перечислены вышеуказанные средства. При этом организация в документах по юридическому адресу не значилась и финансовую деятельность фактически не осуществляла.

Подтверждающих документов о трудоустройстве указанных граждан, о создании комиссии и рассмотрении там индивидуальных трудовых также не имелось.

Прокуратура считает, что удостоверения комиссии по трудовым спорам ООО «Торговый дом Эверес» выданы с целью придания правомерности отчуждения средств со счета юридического лица в пользу.

Цель указанных сделок заведомо противоречила основам правопорядка и нравственности, такие сделки подлежат признанию ничтожными, а неправомерно отчужденные 5,5 млн рублей — взысканию в доход Российской Федерации, отметили в прокуратуре.