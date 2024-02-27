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Прокуратура требует взыскать с главы бугульминской фирмы «ПСБ-2» более 21 млн рублей
Прокуратура обратилась в Бугульминский городской суд с требованием взыскать с руководителя компании «Производственно-строительная база-2» более 21 млн неуплаченных налогов. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Как выяснилось, руководитель фирмы уклонялась от уплаты налогов на протяжении двух лет. Общая сумма ущерба составила более 21 млн рублей.
В возбуждении уголовного дела было отказано в связи с истечением срока давности. Однако ущерб от налогового преступления не был возмещен. В связи с этим надзорное ведомство обратилось с иском в суд.
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