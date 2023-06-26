Прокуратура требует взыскать с глав казанских фирм 160 млн рублей неуплаченных налогов

В Татарстане прокуратура требует взыскать с двух фигурантов налоговых преступлений ущерб в размере более 160 млн рублей, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Установлено, что бывшие руководители предприятий «Теплоком» и «ЖИК Строй» обвиняются в уклонении от уплаты налогов. Ущерб от их действий федеральному бюджету составил 162,6 млн рублей и до сих пор его не возместили.

Прокуратура через суд потребовала взыскать с ответчиков сумму причиненного ущерба в интересах государства.

Иск находится на рассмотрении.