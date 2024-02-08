Прокуратура требует взыскать с экс-главы татарстанской фирмы более 43 млн налогов

Прокуратура Татарстана требует взыскать с экс-главы фирмы более 43 млн рублей неуплаченных налогов. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как выяснилось, с апреля 2015 года по март 2017 года директор компании подделывал документы, чтобы уклониться от уплаты НДС на сумму более 43,5 млн рублей. Хотя уголовное дело было закрыто из-за истечения срока давности, сумма ущерба так и не была возмещена.

Теперь Прокуратура РТ обратилась в суд с иском к бывшему гендиректору , которого ранее признали виновным в налоговом преступлении.