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Прокуратура требует взыскать с экс-главы татарстанской фирмы более 43 млн налогов
Прокуратура Татарстана требует взыскать с экс-главы фирмы более 43 млн рублей неуплаченных налогов. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Как выяснилось, с апреля 2015 года по март 2017 года директор компании подделывал документы, чтобы уклониться от уплаты НДС на сумму более 43,5 млн рублей. Хотя уголовное дело было закрыто из-за истечения срока давности, сумма ущерба так и не была возмещена.
Теперь Прокуратура РТ обратилась в суд с иском к бывшему гендиректору , которого ранее признали виновным в налоговом преступлении.
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