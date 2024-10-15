Прокуратура требует взыскать деньги с татарстанца, присвоившего пенсию дочери

В Алексеевском районе прокурор требует взыскать с отца пенсию по потере кормильца, которую он забрал у дочери. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Аделя Гайнутдинова.

В прокуратуру обратилась 41-летняя тетя девочки. Она рассказала, что ребенок является получателем пенсии по потере кормильца в связи со смертью матери. С декабря 2023 года девочка проживает с опекуном, которая полностью ее обеспечивает.

При этом пенсию, полагающуюся девочке, на свои личные нужды использовал ее отец. Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением и потребовал взыскать с мужчины всю сумму неосновательного обогащения.