Прокуратура требует взыскать деньги с работника исполкома в РТ, выписывавшего себе премии

В августе этого года бывшего главного специалиста отдела по молодежной политике, спорту и туризму исполкома Рыбно-Слободского района признали виновной в хищении бюджетных средств – она незаконно начисляла себе премии.

Ущерб от ее действий составил почти миллион рублей. Ей назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Прокуратура Рыбно-Слободского района обратилась в суд, чтобы взыскать с осужденной причиненный ею ущерб. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.