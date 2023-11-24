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Прокуратура требует взыскать 2,5 млн рублей с мошенников, обманувших пенсионеров в РТ
Прокуроры Казани, Менделеевского и Кайбицкого районов республики обратились в суды с исками о взыскании более 2,5 млн рублей с соучастников мошеннической схемы, обманывавших пенсионеров. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
«По закону непосредственные владельцы банковских счетов, на которые были перечислены похищенные у граждан средства, не освобождаются от ответственности за неосновательное обогащение», – отметили в ведомстве.
На сегодняшний день в Менделеевском районе суд по иску прокурора уже взыскал с ответчика более 200 тысяч рублей в пользу двух пенсионерок. Еще два исковых заявления находятся на рассмотрении, указали в прокуратуре.
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