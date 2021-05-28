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Ру Тат
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28 мая 2021  18:57
Павел Климчак

Прокуратура требует возбудить уголовное дело после пожара в Полукамушках

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После пожара сегодня в Полукамушках в Зеленодольске надзорное ведомство требует возбудить уголовное дело. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В местный отдел полиции направлены материалы проверки прокуратуры для решения вопроса об уголовном преследовании пока неустановленных лиц по статьям «Уничтожение объектов культурного насления» и «Умышленное уничтожение чужого имущество путем поджога».

Ранее агентство сообщало о возгорании в Полукамушках. В одном из заброшенных зданий загорелись крыша и веранда. Общая площадь пожара составила 136 кв.м.

#пожар #полукамушки #прокуратура требует
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