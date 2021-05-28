Прокуратура требует возбудить уголовное дело после пожара в Полукамушках

После пожара сегодня в Полукамушках в Зеленодольске надзорное ведомство требует возбудить уголовное дело. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В местный отдел полиции направлены материалы проверки прокуратуры для решения вопроса об уголовном преследовании пока неустановленных лиц по статьям «Уничтожение объектов культурного насления» и «Умышленное уничтожение чужого имущество путем поджога».

Ранее агентство сообщало о возгорании в Полукамушках. В одном из заброшенных зданий загорелись крыша и веранда. Общая площадь пожара составила 136 кв.м.