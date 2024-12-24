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Происшествия 24 декабря 2024 12:34

Прокуратура требует вернуть государству 22 тысячи квадратов леса в Лаишевском районе

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Природоохранная прокуратура требует вернуть в федеральную собственность более 22 тысяч квадратных метров земель Матюшинского лесничества. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуроры выяснили, что на основании решений властей Лаишевского района было незаконно сформировано пять земельных участков, в состав которых включены земли Матюшинского участкового лесничества общей площадью свыше 22 тысяч квадратных метров.

В итоге природоохранный прокурор направил в суд иск, который сейчас находится на рассмотрении.

#природоохранная прокуратура #лесничество
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