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Прокуратура требует вернуть государству 22 тысячи квадратов леса в Лаишевском районе
Природоохранная прокуратура требует вернуть в федеральную собственность более 22 тысяч квадратных метров земель Матюшинского лесничества. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Прокуроры выяснили, что на основании решений властей Лаишевского района было незаконно сформировано пять земельных участков, в состав которых включены земли Матюшинского участкового лесничества общей площадью свыше 22 тысяч квадратных метров.
В итоге природоохранный прокурор направил в суд иск, который сейчас находится на рассмотрении.
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