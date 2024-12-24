Прокуратура требует вернуть государству 22 тысячи квадратов леса в Лаишевском районе

Природоохранная прокуратура требует вернуть в федеральную собственность более 22 тысяч квадратных метров земель Матюшинского лесничества. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуроры выяснили, что на основании решений властей Лаишевского района было незаконно сформировано пять земельных участков, в состав которых включены земли Матюшинского участкового лесничества общей площадью свыше 22 тысяч квадратных метров.

В итоге природоохранный прокурор направил в суд иск, который сейчас находится на рассмотрении.