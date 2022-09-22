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Происшествия
22 сентября 2022  10:42
Дмитрий Шатров

Прокуратура требует УК «Домус» организовать нормальную парковку для инвалидов

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Прокуратура Кировского района Казани проверила соблюдение прав инвалидов на доступ к социальной и транспортной инфраструктуре в УК «Домус». Поводом для проверки стало обращение местного жителя, имеющего третью группу инвалидности.

Установлено, что часть придомовой территории на улице Серова сформирована под автомобильную парковку, в том числе для инвалидов. Она находится на проезжей части вдоль тротуара. Однако такое размещение автомобилей противоречит схеме, установленной Комитетом по транспорту Исполкома Казани, и существенно сокращает количество доступных парковочных мест.

«Прокуратура внесла в адрес руководителя ООО УК «Домус» представление с требованием привести парковку в соответствие с установленными требованиями. Акт реагирования находится на стадии рассмотрения», – сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

#парковка #инвалиды
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