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Ру Тат
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Происшествия
8 июня 2022  17:41
Полина Шевчук

Прокуратура требует убрать незаконную свалку в поселке под Бугульмой

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В Татарскую природоохранную межрайонную прокуратуру обратились жители Бугульминского района Татарстана. Они сообщили, что у поселка Восточный организована незаконная свалка отходов.

Выяснилось, что в поселке действительно организовали несанкционированную свалку на площади более 1200 кв. метров. Несмотря на неоднократные жалобы граждан и их обращения через систему «Народный контроль», местные власти не ликвидировали свалку.

Надзорное ведомство обратилось в суд с иском к властям с требование ликвидировать несанкционированную свалку отходов. Акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения.
 
 

#незаконная свалка #Прокуратура РТ
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