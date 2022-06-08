Прокуратура требует убрать незаконную свалку в поселке под Бугульмой

В Татарскую природоохранную межрайонную прокуратуру обратились жители Бугульминского района Татарстана. Они сообщили, что у поселка Восточный организована незаконная свалка отходов.

Выяснилось, что в поселке действительно организовали несанкционированную свалку на площади более 1200 кв. метров. Несмотря на неоднократные жалобы граждан и их обращения через систему «Народный контроль», местные власти не ликвидировали свалку.

Надзорное ведомство обратилось в суд с иском к властям с требование ликвидировать несанкционированную свалку отходов. Акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения.



