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Прокуратура требует привлечь к ответственности нижнекамца, разбивавшего стекла машин
Прокуратура Нижнекамска провела проверку информации о мужчине, разбивавшем боковые зеркала припаркованных автомобилей, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Ранее в соцсетях была опубликована видеозапись, на кадрах которой видно, как неизвестный мужчина повредил боковое зеркало автомобиля, припаркованного во дворе дома 21/16 по улице Юности в Нижнекамске.
Позднее нижнекамца нашли, однако дело об административном правонарушении не было возбуждено из-за отсутствия состава правонарушения. Надзорное ведомство не согласилось с этим решением и опротестовало его.
Незаконное определение отменено, материалы возвращены в полицию. Рассмотрение дела находится на контроле прокуратуры.
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