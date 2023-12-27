news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 27 декабря 2023 14:13

Прокуратура требует привлечь к ответственности нижнекамца, разбивавшего стекла машин

Скопировать ссылку

Прокуратура Нижнекамска провела проверку информации о мужчине, разбивавшем боковые зеркала припаркованных автомобилей, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее в соцсетях была опубликована видеозапись, на кадрах которой видно, как неизвестный мужчина повредил боковое зеркало автомобиля, припаркованного во дворе дома 21/16 по улице Юности в Нижнекамске.

Позднее нижнекамца нашли, однако дело об административном правонарушении не было возбуждено из-за отсутствия состава правонарушения. Надзорное ведомство не согласилось с этим решением и опротестовало его.

Незаконное определение отменено, материалы возвращены в полицию. Рассмотрение дела находится на контроле прокуратуры.

#Прокуратура РТ
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100