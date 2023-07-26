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Прокуратура требует привести в порядок железнодорожные переезды в Зеленодольске
Татарская транспортная прокуратура обнаружила ряд нарушений при содержании и эксплуатации трех железнодорожных переездов ООО «Связь Петролеум» в Зеленодольске.
Так, выяснилось, что на переездах отсутствуют направляющие (сигнальные) столбики, предупредительные сигнальные знаки «С» о подаче машинистами поездов, а также стоп-линии.
Кроме того, деревянные и асфальтовые настилы железнодорожных переездов находятся в негодном состоянии, автодорожные знаки выгорели, светоотражающие характеристики утратили.
Кроме того, не была обеспечена видимость подъезжающего поезда на расстоянии 50 м от переезда.
Татарский транспортный прокурор внес представление руководителю организации. В отношении допустившего нарушения лица возбудили административное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Материалы административного дела направлены для рассмотрения по существу в МТУ Ространснадзора по Приволжскому федеральному округу.
Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования и устранение нарушений контролируются прокуратурой.
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