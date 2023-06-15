Прокуратура требует от жительницы Казани возврата незаконно полученных пособий на ребенка

Прокуратура РТ в процессе изучения материалов уголовного дела установила факт незаконного получения социальных выплат, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как выяснилось, 49-летняя местная жительница признана виновной в том, что предоставила ложные документы, чтобы получить пособия на рождение ребенка и по уходу за ребенком, причинив ущерб в 130 тысяч рублей.

Прокуратура обратилась в Авиастроительный районный суд Казани с иском о взыскании с ответчицы незаконно полученных бюджетных средств.