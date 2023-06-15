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Происшествия 15 июня 2023 11:26

Прокуратура требует от жительницы Казани возврата незаконно полученных пособий на ребенка

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Прокуратура РТ в процессе изучения материалов уголовного дела установила факт незаконного получения социальных выплат, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как выяснилось, 49-летняя местная жительница признана виновной в том, что предоставила ложные документы, чтобы получить пособия на рождение ребенка и по уходу за ребенком, причинив ущерб в 130 тысяч рублей.

Прокуратура обратилась в Авиастроительный районный суд Казани с иском о взыскании с ответчицы незаконно полученных бюджетных средств.

#пособия на детей
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