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Прокуратура требует от жительницы Казани возврата незаконно полученных пособий на ребенка
Прокуратура РТ в процессе изучения материалов уголовного дела установила факт незаконного получения социальных выплат, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Как выяснилось, 49-летняя местная жительница признана виновной в том, что предоставила ложные документы, чтобы получить пособия на рождение ребенка и по уходу за ребенком, причинив ущерб в 130 тысяч рублей.
Прокуратура обратилась в Авиастроительный районный суд Казани с иском о взыскании с ответчицы незаконно полученных бюджетных средств.
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