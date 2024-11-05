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Происшествия 5 ноября 2024 14:11

Прокуратура требует от Ямбухтинского исполкома убрать свалку после разработки карьера

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Прокуратура Спасского района РТ требует от Ямбухтинского исполкома убрать свалку после разработки карьера.

На сельскохозяйственном участке после разработки полезных ископаемых появилась несанкционированная свалка.

Из-за этого в непригодном состоянии оказалась земля на площади свыше восьми тысяч квадратный метров.

После проверки прокурор направил в суд иск с требованием обязать исполком Ямбухтинского сельского поселения ликвидировать несанкционированную свалку твердых коммунальных отходов, карьера песка, а также восстановить испорченные земли.

Иск прокурора сейчас на рассмотрении в суде.

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