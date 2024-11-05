Прокуратура требует от Ямбухтинского исполкома убрать свалку после разработки карьера

Прокуратура Спасского района РТ требует от Ямбухтинского исполкома убрать свалку после разработки карьера.



На сельскохозяйственном участке после разработки полезных ископаемых появилась несанкционированная свалка.

Из-за этого в непригодном состоянии оказалась земля на площади свыше восьми тысяч квадратный метров.

После проверки прокурор направил в суд иск с требованием обязать исполком Ямбухтинского сельского поселения ликвидировать несанкционированную свалку твердых коммунальных отходов, карьера песка, а также восстановить испорченные земли.

Иск прокурора сейчас на рассмотрении в суде.